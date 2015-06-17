Ünlü futbolcu ölümden döndü!

Juventuslu yıldız futbolcu Arturo Vidal, ülkesi Şili'de alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

Şili polisinden yapılan açıklamada, 2015 Copa America turnuvası nedeniyle milli takımkafilesinde yer alan Vidal'in, Şili'nin başkenti Santiago'da kırmızı spor arabasıyla kaza yaptığı belirtildi.

Aracını alkollü kullanan Vidal, kazayı ufak yaralarla atlatırken, San Luis de Buin Hastanesi'nde tedavi edilmesinin ardından ifade vermek amacıyla karakola götürüldü. Şilili milli futbolcu, bugün mahkeme karşısına çıkacak.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, eşiyle kumarhaneye giden ve orada alkol kullanan Vidal'in, dönüş yolunda kaza yaptığı ve lüks aracında ağır hasar meydana geldiği vurgulandı.

Şilili yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza haberini doğrulayarak, "Şansımız varmış ki hepimiz sağlam çıktık ve iyiyiz. Bizim için endişelenenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.