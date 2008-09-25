Ünlü futbolcu amele oldu



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Joey Barton, ülkenin kuzeyinde amelelik yapmaya başladı.



Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen ancak 2007 yılı Mayıs ayında Manchester City forması giydiği dönemde takım arkadaşı Ousmane Dabo'yu tekme tokat döven İngiliz oyuncu Josey Barton bu hareketinin bedelini amelelik yaparak ödüyor.



Fransız futbolcu Ousmane Dabo'yu tanınmaz hale getiren ve göz retinasında ciddi zarara yol açan Barton İngiliz mahkemesi tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak bu cezası daha sonra 200 saat kamu hizmetinde bulunma cezasına çarptırılmıştı. Barton ayrıca para cezasına da mahkum edilmişti.



Ve Barton kamu hizmetinde bulunma cezasını çekmeye başladı. İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland'ın Prudhoe Kasabası'nda diğer suçlularla birlikte el arabasıyla yük taşıyan ve amelelik yapan Barton'un görüntüleri ve fotoğrafları İngiliz basınında geniş yer bulurken, Barton'un haftanın iki günü toplam 8 saat amelelik yaptığı yere 50 bin poundluk arabası ve korumasıyla gelmesi İngilizleri basında alay konusu oluyor.



Joey Barton, 2007 yılı Aralık ayında Liverpool'da 16 yaşındaki bir genci dövdüğü gerekçesiyle Manchester kentinde bulunan Strangeways hapishanesinde 74 gün tutuklu kalmış ve 28 Temmuz'da salıverilmişti. Tahliyesinin ardından ikinci sezonuna girdiği Newcastle United'la tekrar idmanlara başlayan Barton'un 25 Ekim'e kadar resmi maçlardan men cezası bulunuyor.





