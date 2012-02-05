-Ünlü film yapımcısı Zalman King öldü ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Ünlü film yapımcısı Zalman King, 70 yaşında hayata veda etti. King'in damadı Allison Burnett, 6 yıldır kanser tedavisi gören ünlü yapımcının Cuma gecesi Santa Monica'daki evinde öldüğünü açıkladı. King'in 1986'da senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği "Dokuz Buçuk Hafta" adlı film, tüm dünyada büyük hasılat geliri elde etmişti. Filmin başrollerini Mickey Rourke ve Kim Basinger paylaşıyordu. Sinema kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan King, 1980'li yıllarda kamera arkasına geçmiş ve ünlü yönetmen Stanley Kubrick'e de danışmanlık yapmıştı.