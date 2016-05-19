Fast food zincirinden müşterilerine sauna hizmeti

ABD'li fast food firması Burger King, Finladiya'daki bir şubesinde müşterilerine sauna hizmeti sunmaya başladı.

Finlandiya'da sauna ile ilgili dikkat çeken bir diğer konu ise bunun ülkede bir gelenek olması.

Ülkede Finlandiya parlamentosunda ve Nokia genel merkezinde bile bir sauna bulunuyor.

Fast food zincirinin Finlandiya marka müdürü Hanne-Ari Ahonen, kendi mağazalarında da bu geleneği devam ettirmek istediklerini söyledi.



Saunada yemek yenmiyor

Elbette müşterilerine hamburgerlerini saunada yemiyor. Sıcak buhar banyosunu yemeklerini yedikten sonra tercih ediyorlar.

Sauna bedava değil. Maliyeti 250 ile 300 Euro arasında değişiyor.

Grup olarak katılımlarda bu fiyat 282-350 Euro’ya kadar çıkıyor.

Yemekler içinse ayrı para ödeniyor.