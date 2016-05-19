T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fast food zincirinden müşterilerine sauna hizmeti

Burger King'in Finladiya'daki bir şubesinde başlanan hizmet, menüye dahil değil!

19 Mayıs 2016 01:01

ABD'li fast food firması Burger King, Finladiya'daki bir şubesinde müşterilerine sauna hizmeti sunmaya başladı.

Finlandiya'da sauna ile ilgili dikkat çeken bir diğer konu ise bunun ülkede bir gelenek olması.

Ülkede Finlandiya parlamentosunda ve Nokia genel merkezinde bile bir sauna bulunuyor.

Fast food zincirinin Finlandiya marka müdürü Hanne-Ari Ahonen, kendi mağazalarında da bu geleneği devam ettirmek istediklerini söyledi.


Saunada yemek yenmiyor

 

Elbette müşterilerine hamburgerlerini saunada yemiyor. Sıcak buhar banyosunu yemeklerini yedikten sonra tercih ediyorlar.

Sauna bedava değil. Maliyeti 250 ile 300 Euro arasında değişiyor.

Grup olarak katılımlarda bu fiyat 282-350 Euro’ya kadar çıkıyor.

Yemekler içinse ayrı para ödeniyor.

 

ETİKETLER

burger kingabdfinlandiyafast foodsauna hizmeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24