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Yaşam

Ünlü eleştirmen Roger Ebert hayatını kaybetti

ABD'de, Chicago Sun-Times gazetesi için 1967 yılından beri film eleştirileri yazan Pulitzer ödüllü Roger Ebert, hayatını kaybetti

05 Nisan 2013 10:11

ABD'li ünlü sinema eleştirmeni Roger Ebert, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Eleştiri yazarlığı yanında televizyon programları da yapan 70 yaşındaki Ebert, 2002 yılından beri troit kanseri tedavisi görüyordu.

Tedavi sürecinde konuşma yeteneğini de kaybeden Ebert, son dönemde sağlığındaki düzelmenin ardından film eleştirileri yazılarına tekrar başlamış, televizyon programlarına da dönmüştü.

Ebert'e, 1975 yılında Pulitzer ödülü verilmişti. Ebert, önceki gün kendi blogunda kanser hastalığının nüksetmesi nedeniyle radyasyon tedavisine başlayacağını duyurmuştu.

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Roger Ebertabdsinemaeleştirmen

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