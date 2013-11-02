Ünlü çiftin boşanmasına Justin Bieber'ın müstehcen mesajları mı neden oldu?

Geçtiğimiz günlerde boşandıklarını duyuran aktör Orlando Bloom ve model Miranda Kerr’in bu kararının arkasında şarkıcı Justin Bieber’ın olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Bieber ile Kerr, bir defilede tanışmalarının ardından gece boyunca bir otelde eğlendi. Çift arasındaki flört ilişkisinin aylardır sürdüğü, hatta ikilinin birbirine müstehcen mesajlar attığı ve Orlando Bloom ile Miranda Kerr’in sık sık tartışığı belirtildi.

Justin Bieber’ın Miranda Kerr ile olan flört ilişkisinin, ikilinin Victoria’s Secret defilesi sonrasındaki yakınlıklarının ötesine geçtiği söyleniyor.

HollywoodLife’ın haberine göre, Justin ve Miranda 2012 Kasım ayında yapılan Victoria’s Secret defilesinin ardından tüm gece birlikte eğlendi. Bu durum da modelin Orlando Bloom ile olan evliliğinde ciddi bir gerginliğe sebep oldu. Sonuçta da çiftin ayrılığına yol açtı.

Müstehcen mesajlar

Öte yandan, Justin ve Miranda’ya ilişkin US Magazine’e konuşan bir kaynak, Miranda’nın her zaman Justin ile çok flörtöz olduğunu ve ikilinin birbirlerine “müstehcen mesajlar” çektiğini söyledi.

30 yaşındaki Miranda Kerr, Victoria’s Secret defilesinden sonra kuliste Justin ile birlikte görüntülenmişti. The Mirror’a konuşan bir kaynak, Orlando Bloom’un bu durumdan hoşlanmadığını belirtti.

Ayrıca Kerr'in, Bloom'dan olan oğlu Flynn’e “Bieber Fever” demeyi öğrettiği söyleniyor. Öte yandan, Victoria’s Secret defilesinin ardından Justin’in civardaki bir otele gittiği ve orada tüm gece Miranda ile eğlendiği söyleniyor.

Miranda’nın Justin ile olan arkadaşlığından kaynaklanan gerginliğin çiftin ayrılmasında rolü olan birçok nedenden sadece biri olduğu da belirtildi. US’e konuşan bir kaynak, Orlando ve Miranda’nın ayrılık öncesinde sürekli tartışma yaşadığını söyledi.

Ayrıldıklarını 24 Ekim tarihinde resmen duyuran Miranda ve Orlando, yaptıkları açıklamada aylardır ayrı olduklarını belirtmişti.

Konuya ilişkin açıklamada, evlilikleri sona ermesine rağmen, çiftin bir aile ve oğullarının ebeveynleri olarak birbirlerine duydukları sevgi, destek ve saygının devam ettiği belirtilmişti.