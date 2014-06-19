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Yaşam

Ünlü beyin cerrahı Yusuf Erşahin hayatını kaybetti

Yüzlerce bebek ve çocuğu hayata döndüren Erşahin için bugün saat 12.30’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhitten Erel Amfisi’nde tören düzenlenecek

19 Haziran 2014 11:10

Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı beyin cerrahlarından Prof. Dr. Yusuf Erşahin, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 54 yaşında yaşama veda etti.

Nesrin Coşkun'un Hürriyet'teki haberine göre, son bir ay boyunca yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kongreler nedeniyle yoğun ve yorgun bir dönem geçiren Erşahin, cumartesi günü yüksek ateş, halsizlik şikâyetleriyle İzmir Kent Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yoğun bakım servisine alınan Erşahin'in nadir görülen ağır bir akciğer enfeksiyonu geçirdiği saptandı. Öğretim üyesi olduğu Ege Üniversitesi'nden meslektaşlarının da bir şeyler yapabilmek için çırpındığı Erşahin, dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.


Çocukların kahramanıydı


Çocuk beyin cerrahı olarak bugüne kadar pek çok ilke imza atıp, yüzlerce bebek ve çocuğu hayata döndüren Erşahin için bugün saat 12.30’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhitten Erel Amfisi’nde tören düzenlenecek. Erşahin’in cenazesi, törenin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde ikindi namazının ardından Soğukkuyu Kabristanı’nda toprağa verilecek.

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