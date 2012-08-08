T24 LogoT24 Logo
Gündem

El Kaide'nin Türk avukatı Suriye'de çatışırken öldü

Karahan'ın ailesi Halep'teki cenazeyi Türkiye'ye getirmeye çalışıyor

08 Ağustos 2012 00:19

İnsan Hukukunu Koruma Derneği'nin kurucusu olan avukat Osman Karahan, Halep'te Esad rejimine karşı çatışırken hayatını kaybetti. Karahan, El Kaide'nin Türkiye'de tutuklu isimlerinden Louai Sakka'nın avukatlığını yapmıştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Türkiye onu 2003'te İstanbul'daki Sinagog ve HSCB bombalamalarının baş sanığı Louai Sakka'nın avukatı olarak tanıdı. Sakka da Suriye uyrukluydu. Aralık 2005'te Diyarbakır Havaalanı'ndan Türkiye'ye girerken üzerinde beş ayrı kimlikle yakalanmıştı.
 
Irak'ta bir Türk şoförünün başının kesilmesi olayına da karışan Sakka, İstanbul bombalarının talimatını Eymen Zevahiri'den aldığını açıklamıştı.
 
İşte o Sakka'nın avukatı Osman Karahan, Suriye'deki El Kaide ve Özgür Suriye Ordusu'nun yardımları ile Halep'e gitti.
 
Suriye ordusu ile girdiği çatışmada öldüğü haberini, kardeşi Selahattin Karahan verdi. Şam yönetimi de, dün öldürülen rejim karşıtları içinde Türk ve Afganlar olduğunu açıklamıştı.
 
Karahan'ın ailesi şimdi Halep'teki cenazeyi Türkiye'ye getirmeye çalışıyor.

ETİKETLER

osman karahansuriyeçatışmael kaide

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24