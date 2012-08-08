El Kaide'nin Türk avukatı Suriye'de çatışırken öldü

İnsan Hukukunu Koruma Derneği'nin kurucusu olan avukat Osman Karahan, Halep'te Esad rejimine karşı çatışırken hayatını kaybetti. Karahan, El Kaide'nin Türkiye'de tutuklu isimlerinden Louai Sakka'nın avukatlığını yapmıştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Türkiye onu 2003'te İstanbul'daki Sinagog ve HSCB bombalamalarının baş sanığı Louai Sakka'nın avukatı olarak tanıdı. Sakka da Suriye uyrukluydu. Aralık 2005'te Diyarbakır Havaalanı'ndan Türkiye'ye girerken üzerinde beş ayrı kimlikle yakalanmıştı.

Irak'ta bir Türk şoförünün başının kesilmesi olayına da karışan Sakka, İstanbul bombalarının talimatını Eymen Zevahiri'den aldığını açıklamıştı.

İşte o Sakka'nın avukatı Osman Karahan, Suriye'deki El Kaide ve Özgür Suriye Ordusu'nun yardımları ile Halep'e gitti.

Suriye ordusu ile girdiği çatışmada öldüğü haberini, kardeşi Selahattin Karahan verdi. Şam yönetimi de, dün öldürülen rejim karşıtları içinde Türk ve Afganlar olduğunu açıklamıştı.

Karahan'ın ailesi şimdi Halep'teki cenazeyi Türkiye'ye getirmeye çalışıyor.