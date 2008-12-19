Ünlü Alman profesörün Türkiye sevgisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenen "75. Yılında 1933 Üniversite Reformu, Görüşler ve Anılar" başlıklı toplantıya katılan Enver Tandoğan Hirsch, savaş yıllarında Türkiye’ye gelen babası Ernest Hirsch ile ilgili anılarını anlattı.



Enver Tandoğan Hirsch "1945’te Moda’da denize bakan bir evde doğdum. Babam Ernest Hirsch, o sırada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeydi ama biz aile olarak İstanbul’da yaşıyorduk. Anaokulunu ve ilkokul birinci sınıfı Türkiye’de okudum. Savaştan sonra babam Berlin’de açılacak olan Berlin Hür Üniversitesi’nde (FU) çalışma teklifi aldı. Berlin Belediye Başkanı Ernst Reuter, bunun için çok ısrar etti. Sonunda ben yedi yaşındayken İstanbul’dan ayrıldık." dedi.



Babasının Türkiye'yi hep çok sevdiğini belirten Enver Tandoğan Hirsch, sempozyumda şunları söyledi:



"Türkiye’yi hep çok sevdi, ama sadece savaş sırasında Türkiye’ye gelmekten başka çaresi olmadığı için değil. Elbette bu ülke babamın hayatını kurtardı ama Almanya’daki üniversiteden atıldığında Amsterdam’da bir üniversitede iş bulmuştu. İşe başladığı sırada Türkiye’de yeni bir üniversite kurulacağını öğrendi ve Türkiye’nin davetini heyecanla kabul etti.

Türkiye’ye geldikten sonra da hayatını burada geçirmeyi planlamıştı. Bana böyle bir Türk ismi vermesinin de sebebi buydu. Enver, Enver Paşa’ya olan hayranlığından ileri geliyordu.



Ama Enver, Arapça kökenli bir sözcük olduğu için bir de tam Türkçe bir isim koymak istedi ve Tandoğan’ı ekledi. Ama bu ismi dönemin Ankara valisi Nevzat Tandoğan’dan etkilendiği için koyup koymadığını bilmiyorum. 80’lerin sonunda Türk vatandaşlığımdan feragat etmek zorunda kaldım, sebebi de Türkiye’yi ziyaret etmek istememdi. Türkiye’ye gelemiyordum, çünkü askerlik sorunum vardı."

