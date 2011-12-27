-Ünlü Alman işadamı Otto öldü BERLİN (A.A) - 27.12.2011 - Dünyanın en büyük katalogla satış firmasını kuran Alman işadamı Werner Otto, 102 yaşında hayata veda etti. Otto Grup, II. Dünya Savaşı'nın ardından Alman ekonomisinin en ünlü simalarından biri haline gelen Werner Otto'nun 21 Aralık'ta Berlin'de öldüğünü açıkladı. 1945 yılında Hamburg'ta bir ayakkabı fabrikası açarak iş hayatına atılan Otto, 1949'da katalogla ayakkabı satışı yapmaya başlamıştı. Otto, halihazırda 50 bin çalışanı ve yıllık 15 milyar dolarlık geliriyle dünyanın en büyük firmalarından biri olan Otto Grup'un yönetimini 1965'te devrederek Avrupa'da alışveriş merkezleri inşa edip işleten ECE şirketini kurmuştu.