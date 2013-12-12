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Dünya

Ünlü aktris, ABD Başkanı Obama'ya zehirli mektup yolladığını itiraf etti

Silah yasasının değişmesini istemeyen Amerikalı aktris Shannon Guess Richardson, ABD Başkanı Barack Obama'ya zehirli mektup yolladığını itiraf etti

12 Aralık 2013 12:22

ABD Başkanı Barack Obama ve New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'e, küçük bir dozu dahi solunum yollarını kapatarak ölüme sebebiyet veren risin maddeli mektup yollayan oyuncu Shannon Guess Richardson, yargılanmaya başlandı. Richardson, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Texas Başsavcılığı salı günü, mayıs ayında ABD Başkanı Barack Obama, New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve silah yasasının sertleştirilmesini isteyen aktivist Mark Glaze'e zehirli mektup yollayan ünlü oyuncu Shannon Guess Richardson'ın, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini açıkladı.

36 yaşındaki ünlü oyuncu, silah yasasının sertleştirilmesine yönelik çalışmaları protesto etmek için gerçekleştirdiği eyleminde, biyolojik silah kullanmakla suçlanıyor. Solunum yollarını kapatan risin maddesinin, küçük bir dozu dahi ölüme sebebiyet veriyor. Suçunu kabul eden Richardson'ın, ömür boyu hapse mahkûm edilebileceği bildiriliyor.

 

'Silahımı almak istiyorsanız, beni öldürmeniz lazım'

 

The Walking Dead ve The Vampire Daires adlı ünlü Amerikan dizilerinde rol alan oyuncu, mayıs ayında yolladığı risinli mektuplar nedeniyle haziran ayında gözaltına alınmıştı. Richardson'ın dil bilgisi hatalarıyla dolu, daktiloda yazılmış mektubunda, silahlarına el konulmak isteniyorsa öncelikle kendisinin ve ailesinin öldürülmesi gerektiğini yazdığı bildiriliyor. Mektubun tamamı yayımlanmazken, ünlü oyuncunun, "Evime girmeye çalışan herkes, yüzünden vurulacak. Bu mektupta gönderdiğim şey, sizin için planladıklarımın yanında bir hiç" dediği bildirildi.

ABD'de silah yasasına dair tartışmalar yaklaşık bir yıl önce Connecticut'ta bir öğrencinin okulda rastgele ateş ederek, 20 çocuk ve 6 yetişkini öldürmesiyle başlamıştı. Ancak silah yasasında reforma gidilmesine yönelik çabalar Amerikan Kongresi'nde henüz bir sonuç getirmedi.

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