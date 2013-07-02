T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlü aktör Pierce Brosnan evlat acısıyla sarsıldı

'James Bond' filmlerinin yıldızı Pierce Brosnan, eşinin ardından kızını da kanserden kaybetti. Ünlü aktör ile kızının hikayesi ise dram filmlerini aratmıyor

02 Temmuz 2013 14:19

Sinemanın eski James Bond'larından Pierce Brosnan, evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü aktör 42 yaşındaki evlatlık kızı Charlotte'u yumurtalık kanserinden kaybetti. Charlotte Brosnan öldüğünde yanında eşi, çocukları ve iki ağabeyi vardı. Brosnan'ın eski eşi ve Charlotte'un annesi Cassandra da 22 yıl önce aynı hastalıktak hayata veda etmişti. Ünlü aktörün eşi öldüğünde 43 yaşındaydı.

 

Film gibi hikaye

 

Pierce Brosnan’ın Charlotte Brosnan’ı evlatlık edinme hikayesi ise dram filmlerini aratmıyor. Cassandra Brosnan’ın hayatını kaybetmesinden birkaç yıl sonra önceki evliliğinden olan iki çocuğunun babasının da ölmesi üzerine, ünlü aktör aralarında Charlotte’un da olduğu iki çocuğu evlat edinmişti. “James Bond” serileriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran İrlandalı oyuncu, bu davranışıyla hayran kitlesini daha da artırmıştı. Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Charlotte, evli ve iki çocuk annesiydi.

ETİKETLER

pierce brosnancharlotte brosnan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24