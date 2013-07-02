Ünlü aktör Pierce Brosnan evlat acısıyla sarsıldı

Sinemanın eski James Bond'larından Pierce Brosnan, evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü aktör 42 yaşındaki evlatlık kızı Charlotte'u yumurtalık kanserinden kaybetti. Charlotte Brosnan öldüğünde yanında eşi, çocukları ve iki ağabeyi vardı. Brosnan'ın eski eşi ve Charlotte'un annesi Cassandra da 22 yıl önce aynı hastalıktak hayata veda etmişti. Ünlü aktörün eşi öldüğünde 43 yaşındaydı.

Film gibi hikaye

Pierce Brosnan’ın Charlotte Brosnan’ı evlatlık edinme hikayesi ise dram filmlerini aratmıyor. Cassandra Brosnan’ın hayatını kaybetmesinden birkaç yıl sonra önceki evliliğinden olan iki çocuğunun babasının da ölmesi üzerine, ünlü aktör aralarında Charlotte’un da olduğu iki çocuğu evlat edinmişti. “James Bond” serileriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran İrlandalı oyuncu, bu davranışıyla hayran kitlesini daha da artırmıştı. Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Charlotte, evli ve iki çocuk annesiydi.