Ünlü aktör Depardieu Türk vatandaşı olmak istiyormuş

Rus vatandaşlığına geçmesi büyük yankı uyandıran Fransız oyuncu Gerard Depardieu, Türk vatandaşlığı da almak istediğini söyledi. Türkiye-KDHC Dostluk Derneği olarak, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci kuruluş yılı kutlamaları için başkent Pyongyang’da bulunan Depardieu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre heyetler Pyongyang’dan ayrılırken görüşme şansı bulduğumuz Gerard Depardieu’ya, Rusya vatandaşlığından başka vatandaşlığı olup olmadığı sorusunu yönelttik. Cezayir vatandaşlığının bulunduğunu belirten Depardieu, Türk vatandaşı da olmak istediğini söyledi. Kendisine, “Bu soruyu sizin meslektaşınız bir sinemacı olarak değil, aynı zamanda gazeteci sıfatıyla da soruyorum, bunu yazmamı ister misiniz” dediğimde ise, “Elbette, Ekim ayında Türkiye’de olacağım ve Erdoğan’la da görüşeceğim” yanıtını aldık.

Kim'le görüşmesi bekleniyor

Gerard Depardieu, Pyongyang’da da dünya basınıyla görüşmeyi reddetti. Küçük bir Fransız belgesel ekibi onun KDHC gezisinin belgeselini yaptı. Depardieu’nün, Pyongyang’da bulunduğu süre içinde KDHC Başkanı Kim Jong Un ile görüşmesi bekleniyor.