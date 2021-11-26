Ünlü 'Afgan Kızı' fotoğrafındaki Gula, Roma'nın yardımıyla ülkesini terk ederek İtalya'ya gitti

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National Geographic dergisinin en ünlü kapaklarından birinde yer alan ve 'Afgan Kızı' olarak bilinen Şarbat Gula'nın Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İtalya'ya tahliye edildiği belirtildi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gula'nın ülkeden ayrılmak için yardım istemesinin ardından tahliyeyi organize ettikleri belirtildi. Yapılan açıklamada hükümetin, Gula'nın hayata entegre olmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Gula, 1984 yılında bir sığınmacıyken savaş fotoğrafçısı Steve McCurry'nin çektiği fotoğrafla dünya çağına üne ulaştı. Fotoğraf, National Geographic dergisine kapak oldu. McCurry, 2002'de Gula'yı tekrar buldu.

Pakistan'a kaçtıktan sonra 2014 yılında sahte kimlik kullandığı iddiasıyla Afganistan'a geri gönderilen Gula, Kabil'de dönemin devlet başkanı tarafından düzenlenen bir törenle karşılanmıştı. Ülkenin lideri, bu törende Gula'ya yeni evinin anahtarlarını vermişti.

İtalya, ağustos ayında Kabil düştükten sonra Afganları ülkeden çıkarmak için birçok uçuş düzenledi.