Unkapanı Köprüsü'nde trafik faciası: 2 ölü 6 yaralı

T24-

Unkapanı Köprüsü’nde iki aracın çarpışması sonucu iki kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak Haliç'e düşen bir kişi ise yüzerek kurtuldu. Unkapanı Köprüsü'nde Mehmet Akdemir'in kullandığı taksi ile karşı yönden gelen Atilla Muslubaş yönetimindeki taksi çarpıştı.

Kazada, Muslubaş'ın kullandığı araçta bulunan Naim Çerçi (44) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlardaki İtalyan turistler Rosella Roll Brunacci, Renopa Rugiero ve Pesparele Rafelle ile sürücü Mehmet Akdemir ve Mehmet Şişman yaralandı.

Yaralı İtalyan turistler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Akdemir Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Şişman da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Cesetler, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZE FIRLAYAN SÜRÜCÜ YÜZEREK KURTULDU

Bu arada, incelemeler sırasında taksi sürücülerinden Muslubaş'ın kaza yapan araçlarda ve çevrede bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine deniz polisi tarafından denizde botla arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında, çarpışmanın etkisiyle kullandığı aracın camından denize fırlayan Muslubaş'ın, yüzerek Kasımpaşa'daki askeri bölgeye geldiği ve burada yardım istediği askerler tarafından denizden çıkarıldığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muslubaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan köprü, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.