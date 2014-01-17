Unkapanı Köprüsü birleşmedi

Unkapanı Köprüsü’nün gemi geçişleri için açılan kanat ile sabit parça arasındaki yaya yolunda 10 cm'lik açıklık oluştu. Belediye ekipleri, açığı sabah saatlerinde demir levha ile kapattı.

Tarihi Unkapanı Köprüsü’nün Taksim istikametinde meydana gelen açıklığın görüntüleri dün ortaya çıkmıştı. Sabah saatlerinde harekete geçen belediye görevlileri açıklığı kapatabilmek için geçici bir çözüm üretti. Özellikle yayaların geçiş yaptığı kısımda tehlike oluşturan, 25 cm’ye varan açıklığın üstü, 1 metre uzunluğunda demir levhayla kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden Unkapanı Köprüsü'nün gemi geçişleri için açılıp-kapanan kanatlarında meydana gelen açılmayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Unkapanı Köprüsü'nde birleşim derzinin yaya kısmında meydana gelen açılma yaya ve trafik akışı için tehlike arz etmemektedir. Tedbir olarak açıklığın görünen üst kısmı yaya geçişini engellemeyen çelik sac ile kapatılmıştır. Köprünün mutad açılıp kapatılma işlemi sırasında genleşme ve kasılmadan kaynaklandığı belirlenen küçük çaplı açıklık kısa sürede giderilecektir" denildi.