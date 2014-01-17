T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Unkapanı Köprüsü birleşmedi

Unkapanı Köprüsü’nün gemi geçişleri için açılan kanat ile sabit parça arasındaki yaya yolunda meydana gelen açıklık demir levha ile kapatıldı

17 Ocak 2014 16:55

Unkapanı Köprüsü’nün gemi geçişleri için açılan kanat ile sabit parça arasındaki yaya yolunda 10 cm'lik açıklık oluştu. Belediye ekipleri, açığı sabah saatlerinde demir levha ile kapattı.

Tarihi Unkapanı Köprüsü’nün Taksim istikametinde meydana gelen açıklığın görüntüleri dün ortaya çıkmıştı.  Sabah saatlerinde harekete geçen belediye görevlileri açıklığı kapatabilmek için geçici bir çözüm üretti. Özellikle yayaların geçiş yaptığı kısımda tehlike oluşturan, 25 cm’ye varan açıklığın üstü, 1 metre uzunluğunda demir levhayla kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden Unkapanı Köprüsü'nün gemi geçişleri için açılıp-kapanan kanatlarında meydana gelen açılmayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Unkapanı Köprüsü'nde birleşim derzinin yaya kısmında meydana gelen açılma yaya ve trafik akışı için tehlike arz etmemektedir. Tedbir olarak açıklığın görünen üst kısmı yaya geçişini engellemeyen çelik sac ile kapatılmıştır. Köprünün mutad açılıp kapatılma işlemi sırasında genleşme ve kasılmadan kaynaklandığı belirlenen küçük çaplı açıklık kısa sürede giderilecektir" denildi.

ETİKETLER

unkapanıköprü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24