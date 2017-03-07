Unkapanı Köprüsü trafiğe kapatılıyor

Unkapanı Köprüsü adıyla bilinen Atatürk Köprüsü, bakım onarım çalışmalarından dolayı gece yarısı trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre köprü, 7 Mart saat 00.00’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak.

Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların saat 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanması gerekiyor.