-UNKAPANI KÖPRÜSÜ 2 GÜN KAPALI İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Haliç üzerinde kurulu olan Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 19 ve 21 Ekimde araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce Unkapanı Köprüsü'nün birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışmaları ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacağı belirtildi. Bu nedenle köprünün 19 ile 21 Ekimde 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacağı ifade edilen açıklamada, bu saatlerde Unkapanı Köprüsü'nü kullanacak olan araçların 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açılacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi.