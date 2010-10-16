T24 LogoT24 Logo
Yaşam

UNKAPANI KÖPRÜSÜ 2 GÜN KAPALI İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2010 16:38

-UNKAPANI KÖPRÜSÜ 2 GÜN KAPALI İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Haliç üzerinde kurulu olan Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 19 ve 21 Ekimde araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Deniz Hizmetleri Müdürlüğünce Unkapanı Köprüsü'nün birleşme derzlerinde bakım ve onarım çalışmaları ile köprünün deniz trafiğine açılma işlemi yapılacağı belirtildi.  Bu nedenle köprünün 19 ile 21 Ekimde 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine tamamen kapatılacağı ifade edilen açıklamada, bu saatlerde Unkapanı Köprüsü'nü kullanacak olan araçların 00.30-03.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları, 03.30-04.30 saatleri arasında ise her iki köprü de deniz trafiğine açılacağı için Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24