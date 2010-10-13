Üniversiteye verilmeyen imar izni TOKİ’ye verildi





MEHMET DEMİRKAYA T24





Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 6 yıl önce verilmeyen imar izni TOKİ’ye verildi. TOKİ Çağlayan’daki araziye rezidans/otel imarı izni aldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, TOKİ’nin Yıldız Teknik Üniversitesi’nden devr aldığı Çağlayan girişindeki yaklaşık 7 bin metrekarelik arazi için istenen imar planı değişiklik teklifini bugün görüştü.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin(YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’ndeki yaklaşık 60 bin metrekarelik inşaat alanlı tesisleri yapma karşılığında Çağlayan’daki araziyi devr alan TOKİ, arazinin imar planlarının üniversite alanından turizm tesisi alanına alınmasını istedi.





YTÖ’ye hayır TOKİ’ye evet



Söz konusu arazi için YTÜ’de 2004 yılında imar planı değişikliği istemişti. YTÜ, Davutpaşa’daki tesisleri yapabilmek için Çağlayan’daki arazinin ticaret alanına alınmasını istemiş, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye’si bu teklifi o tarihte uygun görmemişti.



TOKİ, Çağlayan’daki arazinin turizm tesis alanına alınmasını istemekle kalmadı, inşaat emsalinin 3 olmasını ve yüksekliğin serbest bırakılmasını teklif etti.





TOKİ rezidans / otel yapacak



Belediye Meclisi’ne sunulan TOKİ’nin imar planı değişikliği teklifinin plan notlarında şöyle deniyor:

“Planlama alanı fonksiyonu; turizm tesis alanıdır.



Turizm tesis alanında iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar,

alışveriş merkezleri ile otel, motel, vb. gibi konaklama tesisleri ile rezidans (konut), apart konut

yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta,

restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kurumlar, yönetim binaları, banka, finans

kurumları ile özel eğitim ve özel sağlık, özel spor tesisleri gibi yapılar yapılabilir.



Parselde birden çok fonksiyon ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, bir tanesi de kullanılabilir.”



TOKİ’nin istediği imar planı değişikliği, CHP’lilerin hayır oyuna karşın Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.





