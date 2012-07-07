Üniversiteye sınavsız giriş hakkı!

İki milyona yakın genç üniversite yerleştirme sonuçlarını merakla beklerken ÖSYM’nin ayrıcalıklı adayları olan “genç bilim insanları” için üniversite yolu sınavsız açılıyor. Çünkü onlar uluslararası yarışmalara katılarak derece aldıkları için “özel kontenjanlarla” istedikleri üniversitede istedikleri bölümlere girme ayrıcalıklarına sahip. Ancak bu haktan yararlanmak isteyen bu genç dâhilerin 24 Temmuz’a kadar TÜBİTAK ’a başvurmaları gerek.

1.8 milyon genç, geçtiğimiz 1 Nisan’dan bu yana önce Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) ardından da Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) girdi.

Bu gençler bu ay içinde açıklanacak sonuçların ardından tercih yapacak. Ancak tüm bu süreçte bazı adaylar “ayrıcalıklı” olacak. Bunların başında da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda altın, gümüş ya da bronz madalya alanlarla, Uluslararası İSEF Proje Yarışması’nda ilk üçe giren öğrenciler, başarı elde ettikleri alandaki yükseköğretim programlarından burslu olanlar hariç istediklerine sınavsız kontenjan dışı yerleşecek.



Millilere ayrıcalık var



Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda altın madalya alanlara 0.10, gümüş madalya alanlara 0.09, bronz madalya alanlara 0.08; Uluslararası Bilim Olimpiyatları’na katılan fakat derece alamayanlara 0.07; Ulusal Bilim Olimpiyatları ile uluslararası proje yarışmalarındaki birincilere 0.07, ikincilere 0.06, üçüncülere 0.05; Ulusal Proje Yarışması’nda birinci olanlara 0.05, ikincilere 0.04, üçüncülere 0.03 katsayısı uygulanacak. ÖSYM’nin ayrıcalığı spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı milli forma giymiş gençler için de var. Onların da ek katsayı hakkı olacak ve özel yetenek sınavlarına girmeden sporla ilgili okumak istedikleri okulların tercihini yaparak, ÖSYM’ye gönderecek. Yerleştirmeleri ÖSYM yapacak.