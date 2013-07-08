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Üniversiteye SBS modeli!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liseye girişte SBS’nin yerine uygulamaya koyacağı sınavsız geçiş sistemi başarılı olursa, liseden üniversiteye geçişte de aynı yöntem uygulanacak

08 Temmuz 2013 11:24

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine uygulamaya koyacağı yeni liseye geçiş sistemi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni model başarılı olursa üniversiteye girişte de model olacak.

Vatan gazetesinden Kıvanç El'in edindiği bilgiye göre üniversiteye giriş sistemine ilişkin çalışmayı YÖK, TÜBİTAK ve ÖSYM tarafından oluşturulan bir komisyon yapıyor. Komisyon çalışmalarını MEB’in "Teste dayalı sınavı sonlandıracak bir sınav sistemi oluşturalım" talebi doğrultusunda yürütüyor.


Merkezi sınav


Çalışmalar kapsamında ilköğretimde SBS yerine getirilen model başarılı olursa 2-3 yıl içinde liselerde de aynı yöntemin hayata geçirimesi tartırşılıyor. Model hayata geçirilirse liselerde, matematik, geometri, Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya gibi derslerin yazılıları merkezi olarak yapılacak. Her öğrencinin aldığı puan bir merkezde depolanacak. Öğrencilerin ders dışı aktiviteleri ve katıldıkları etkinliklerdeki başarıları da bir puanlama sistemiyle öğrencinin dosyasına işlenecek. Bu puanlar üniversitelere başvuralarda esas alınacak.

Çalışma kapsamında ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, İTÜ, Ankara, Anadolu, İstanbul, Ege gibi Türkiye’nin önde gelen ve çok sayıda adayın okumak istediği 30 ila 35 üniversite için okul puanlarının yanı sıra “mini” bir merkezi sınav yapılması öngörülüyor.


Açık uçlu sınav


Ancak bu sınava okulda belli bir puanı alabilmiş öğrenciler başvurabilecek. Bu sınavlara 150-200 bin aday gireceği tahmin ediliyor. Sayı azaldığı için sınavda açık uçlu sorular yer alacak. Adaylar lisedeki sınavları ve açık uçlu sınavdan aldıkları puanlarla üniversitelere başvuru yapacak. Her üniversite fakültelere göre şartlarını belirleyecek ve kendi öğrencisini kendisi alacak. Üniversiteler isterlerse öğrencileri yetenek ve beceri sınavlarına tabi tutabilecek. Yeni sistemde öğrenci bölüme değil fakülteye kayıt yaptıracak.

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