Üniversiteye 'Kuruyemişçilik' bölümü geliyor

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Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nde "Kuruyemişçilik Bölümü" açılmasına ilişkin protokol, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun ve Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Karapınar tarafından törenle imzalandı.



Karapınar, yaptığı konuşmada, kuru yemiş sektörünün ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunduğunu ve önemli istidam sağladığını vurgulayarak, "Yıllık ciromuz yaklaşık 3 milyar dolar. İhracatımız 500 milyon dolar, buna karşılık sektörün yurt dışından getirdiği ürünlerin toplamı 150 milyon dolar civarında.



Ülke ekonomisine yük getiren değil ülke ekonomisinin yükünü çeken bir sektörüz" dedi.



Kuruyemişin tüketim kültürümüze yerleşmesine rağmen bugüne kadar gelişi güzel büyüdüğünü ifade eden Karapınar, şöyle konuştu: "Ülkemiz artık dünya süper ligine çıkmış durumda. Türkiye, dünyanın 16.büyük ekonomisine sahip. Bu çerçevede bizler de sektörümüzü daha iyi noktalara getirebilmek için çalışıyoruz. Derneğimiz kurulduğundan beri sektörümüzün temel sorunlarıyla ilgileniyoruz. Ama bugün (böyle gelmiş böyle gider) mantığı değişti.



Üretimi babadan, dededen gördüğümüz usullerle yapmamız mümkün değil. İmzasını attığımız Meslek Yüksekokulu çalışmamızla, artık her yıl onlarca öğrenci kalifiye eleman olarak mezun olup sektöre hizmet edecek." -"TÜRKİYE’DE BİR İLK"- Türkiye’nin tarım potansiyelinin yüksek olduğuna işaret eden Karapınar, "Bunun her safhada gelişmesine tüm sektörlerin çaba göstermesi lazım. Bugün tarihi bir gün. Türkiye’de ilk olarak, mesleğimizle ilgili bir yüksekokul önümüzdeki eğitim yılında açılacak. Buradan mezun olan gençler ile daha kaliteli, daha hijyenik ürünlerimizi başta ülkemiz insanlarına ondan sonra da dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi.



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Coşkun da topluma katma değer üreten bir üniversite anlayışıyla yola çıktıklarını, birçok yenilikli bilirlikte Meslek Yüksekokulu’nda gıda işleme "Kuruyemişçilik Bölümü’nü açtıklarını belirtti.



Mesleki eğitimin önemini vurgulayan Coşkun, "Dünyanın göz bebeği olmaya aday Türkiye’nin ara insan gücüne ihtiyacı çok fazla. Bunun farkındaydık. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun 500’ü aşan öğrencisi ile çok güzel bölümleri var, kuruyemiş ve ayakkabıcılık bölümleri de açıyoruz" dedi.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise yıllık 500 milyon dolar ihracat gerçekleştiren kuru yemişçilerin bir çatı altında toplanmasının önemine vurgulayarak, Türkiye’de bir ilke imza atarak, "Kuruyemişçilik Bölümü açılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.



Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Civan, TÜKSİAD Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özkara, İl Tarım Müdürü İbrahim Yılmaz, Antep Fıstığı Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Yağcı da katıldı. (Hürriyet)