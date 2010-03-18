T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversiteye girişte katsayı bir kez daha değişti

Danıştay'ın katsayı kararının yürütmesini durdurmasının ardından bugün toplanan YÖK, yeni katsayıları 0.12 ve 0.15 olarak belirledi.

18 Mart 2010 02:00

T24- Danıştay'ın katsayı kararının yürütmesini durdurmasının ardından bugün toplanan YÖK, yeni katsayıları 0.12 ve 0.15 olarak belirledi. Kararla bir imam hatip mezunu, hukuk fakültesine gitmek için düz lise mezunundan 15 puanlık daha fazla soru yapması gerekiyor.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, Danıştay'ın katsayıyla ilgili kararının yürütmesini durdurmasının ardından katsayıyla ilgili düzenleme yapmak için toplandı. Toplantının ardından YÖK, yeni kararını açıkladı. Buna göre; alan içi tercih yapanların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 0,15’le, alan dışı tercih yapanların ise ağırlıklı orta öğretin başarı puanı ise 0,12 ile çarpılacak. Kararla bir imam hatip mezunu, hukuk fakültesine gitmek için düz lise mezunundan 15 puanlık daha fazla soru yapması gerekiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24