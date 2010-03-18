Üniversiteye girişte katsayı bir kez daha değişti

T24- Danıştay'ın katsayı kararının yürütmesini durdurmasının ardından bugün toplanan YÖK, yeni katsayıları 0.12 ve 0.15 olarak belirledi. Kararla bir imam hatip mezunu, hukuk fakültesine gitmek için düz lise mezunundan 15 puanlık daha fazla soru yapması gerekiyor.





Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, Danıştay'ın katsayıyla ilgili kararının yürütmesini durdurmasının ardından katsayıyla ilgili düzenleme yapmak için toplandı. Toplantının ardından YÖK, yeni kararını açıkladı. Buna göre; alan içi tercih yapanların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı 0,15’le, alan dışı tercih yapanların ise ağırlıklı orta öğretin başarı puanı ise 0,12 ile çarpılacak. Kararla bir imam hatip mezunu, hukuk fakültesine gitmek için düz lise mezunundan 15 puanlık daha fazla soru yapması gerekiyor.



