Üniversiteye girişte katsayı bir kez daha değişti

YÖK, daha önce meslek lisesi ve genel lise mezunlarına uygulanan katsayıları eşitlemişti. Bu karar Danıştay'dan dönünce "Aradaki fark en aza insin" diyerek bu sefer de 0,13-0,15 oranlarını belirlemişti. Bu iki oran arasındaki farkı az bulan Danıştay, bu kararın da yürütmesini durdurmuştu.
Üniversitelere 'deprem' uyarısı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelere gönderdiği yazıda, başta deprem olmak üzere doğal afetlerle ilgili her türlü önlemin alınmasını istedi.
Edinilen bilgiye göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, üniversitelere ''Deprem'' konulu yazı gönderdi.
Yazıda, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna işaret eden Özcan, ''Deprem ve doğal afetler
öncesinde tehlikelerin saptanması, buna dayalı risk yönetimi oluşturulması, afet sonrasında ise acil durum yönetimi ile yenileme çalışmaları yapılması'' talimatı verdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, bu doğrultuda alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmaların bildirilmesini istedi.