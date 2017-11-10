Üniversiteye giriş sistemi yine değişti

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih) sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik ve Kimya) olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi.

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturum ile Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

YKS nedir, YKS nasıl yapılacak?

Yapılan düzenlemelerin ardından yeni sistem, 12 Ekim'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim yılında yapılacak yükseköğretime giriş sınavının yeni adı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. İki oturumdan oluşacak yeni sınav sisteminde, adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri, yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanıyor.

Nihai puana yüzde 40 etki eden YGS, yeni halinde "Temel Yetenek Testi" (TYT) adı altında, sadece Türkçe ve Matematik derslerinden sorular içerecek. Bu testte 40 Türkçe ve 40 Temel Matematik sorusunu cevaplayacak adayların bu testte aldıkları puanın yüzde 40'ı, daha önce de olduğu gibi nihai puanlarına eklenecek.

Haziran ayı içinde belirlenecek bir cumartesi günü öğleden önce gerçekleştirilecek TYT'nin ardından, öğleden sonraki ikinci oturumda da YKS yapılacak. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda tamamlanacak.

Yeni sınav sisteminde öncekilerden farklı olarak, TYT'den 200 ve üzeri puan alan adaylar, bu puanla bir tercih yapmadıkları takdirde isterlerse sonraki yıl bu haklarını kullanabilecek.