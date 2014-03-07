Üniversiteye giriş sistemi değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, üniversiteye girişte de 8’inci sınıflara 2013-2014 eğitim öğretim yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında ilk kez uygulanan merkezi sınavlara benzer bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

NTV’de soruları yanıtlayan Bakan Avcı konuyla ilgili şunları söyledi:

Liselere girişte bu yıl ilk kez uyguladığımız sisteme benzer ama öğrencilerin ilgilerini, becerilerini ve bilgilerini ölçen bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Tam olarak bu yıl uyguladığımız sistem gibi değil ama ona benzer. Belki üniversiteler, hatta fakülteler kendi sınavlarını yapabilecek, öğrenciler şimdiki gibi ‘ne çıkarsa’ mantığıyla değil, kendi ilgi ve yeteneklerine göre fakültelere başvurabilecek ve fakülteler de değerlendirmelerini yapabilecek. Böyle bir sistem getirmeyi planlıyoruz.

Bakan Avcı, dershane dönüşümü ve sınav sistemi değişikliğinin birlikte yürüyen bir süreç olduğunu da sözlerine ekledi.