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Politika

Öğrencilerden BDP'li Tuncel'e destek: Salon yoksa kantin var

Ankara Üniversitesi'nde BDP'li Tuncel'in konferans salonunda konuşmasına izin verilmeyince, öğrenciler çareyi kantini konferans salonuna çevirmekte buldu

14 Mayıs 2013 21:48

Galatasaray Üniversitesi, "terör örgütü üyeliğinden" ceza aldığı için  BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in kampuste düzenlenecek konferansta konuşmacı olmasını istemediği, Tuncel'in konuşmacı listesinden çıkarılmayınca kampusteki oturumun iptal edildiği iddia edildiği olayın benzeri Ankara Üniversitesi'nde yaşandı. Ancak bu kez öğrenciler ve konferansın panelistleri alternatif bir yola başvurarak kantini konferans salonuna çevirdi. BDP'li Tuncel'in panelistler arasında olduğu için salon tahsis edilmeyen "Ortadoğu'dan Anadolu"ya isimli konferansın panelistleri, okul kantininde öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Bilber'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, öğrenciler tarafından düzenlenmek istenen “Ortadoğu’dan Anadolu”ya isimli konferansın panelistleri arasında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel bulunması nedeniyle salon tahsis edilmemişti.

Etkinliği düzenleyen öğrenciler de paneli kantinde yapma kararı aldı. Tuncel bugün kantinde düzenlenen panelde öğrencilerle buluştu. Panelin bir diğer konuğu da Antikapitalist Müslümanlar grubunun lideri İhsan Eliaçık oldu.

 

Rektöre teşekkür

 

Tuncel konuşmasına Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkür ederek başladı. Rektörün kendilerine Türkiye’nin demokrasi anlayışını bir kez daha gösterdiğini söyleyen Tuncel; “Salonu yasaklayarak böyle kamuya açık bir alanda, daha kalabalık bir etkinlikte buluştuk” dedi. Daha önce de üniversitelerde davetli olduğu etkinliklerin engellendiğini hatırlatan Tuncel; “Öğrenciler beni davet ettiklerinde ‘bakın iki kere düşünün’ diyorum. Daha önce de buna benzer olaylar yaşadım. İstanbul Üniversitesi’nde davetli olduğum bir panele gittiğimde ‘vekilim siz girebilirsiniz ama öğrenciler giremez’ dediler” dedi.

 

Yeni bir mücadele başlıyor

 

Konuşmasında barış sürecine değinen Tuncel; “Çekilmenin başlaması demek silahlar sustu, her şey oldu bitti hadi evimize gidelim demek değildir. Şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Sayın Abdullah Öcalan artık silahlı siyaset devrinin sonuna gelindiğini şimdi siyasi mücadelenin başladığını söyledi. Diyarbakır Newrozuyla birlikte artık farklı bir dönem açılmıştır. Bu konuda Kürt Halkı Öcalan’ı anlamıştır ama Türk Halkının kafasının karışık olması normaldir. Yıllardır devlet kendilerine ‘Terörü bitireceğiz, sonun kadar gideceğiz, hepsini öldüreceğiz’ şeklinde propaganda yaptığı için şimdi ne aldık ne verdik tartışması yapılıyor. Bu ne aldık ne verdik tartışması değil kapitalist moderniteye karşı demokratik moderniteyi kurma mücadelesidir” diye konuştu.

 

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