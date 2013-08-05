Üniversitenin ‘torpil ilanı’ rektörün istifasını getirdi

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, geçtiğimiz hafta Basın İlan Kurumu aracılığı ile bir gazetede yer alan ilan ile gündeme geldi. Anılan ilanda, üniversitenin çeşitli bölümlerine alınacak öğretim üyelerinin adları yer almış, isimlerin yanına ise “açıklama” başlığı altında kısa notlar yer almıştı.

Rektör Prof. Dr. Arif Yılmaz, ise çıkan ilanda yayınlanan listenin kendi ıslak imza ile gönderdikleri listenin olmadığını söylemişti.