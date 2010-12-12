-ÜNİVERSİTENİN PARMAK İZİ UYGULAMASINA YARGI ENGELİ EDİRNE (A.A) - 12.12.2010 - Edirne İdare Mahkemesi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli personelin mesai takiplerinin ''parmak izi'' yöntemiyle yapılması uygulamasını hukuka aykırı buldu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada, TÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetiminin, geçen yıl çalışan personelin mesai takiplerinin ''parmak izi'' yöntemiyle yapılması uygulamasını hayata geçirdiğini anımsattı. Bu uygulamanın durdurulması ve iptal edilmesi için yönetime başvurduklarını ancak kabul edilmemesi üzerine 27 Ekim 2009 tarihinde hukuka aykırı ve kişi dokunulmazlığı ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle sendika olarak Edirne İdare Mahkemesine başvurduklarını anlatan Yıldırım, mahkemenin geçen hafta gerekçeli kararını açıkladığını söyledi. Mahkemenin, Anayasanın ''Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve manevi Varlığı'' başlıklı 17. Maddesi, 5271 Sayılı Ceza muhakemesi Kanununun ''Fizik Kimliği Tespiti'' başlıklı 81. Maddesi ve 04.06.2003 tarihinde TBMM tarafından onaylanan ve Anayasanın 90. Maddesi gereği kanun hükmünde olan Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'nin 17. Maddesini göz önünde bulundurarak belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel kişilere ilişkin tüm bilgilerin kişisel veri olarak kabul ettiğini bildirdi. Yıldırım, ''Mahkeme, parmak izinin mesai takip amacıyla tespiti, kayda alınması ve kullanılmasını yasal dayanağı bulunmadığından hukuka aykırı bulmuştur'' dedi.