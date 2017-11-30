Üniversiteliye, kazada 4 arkadaşının ölümüne neden olmaktan 8 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, TIR\'a çarpan otomobilde yaşamlarını yitiren 4 üniversite öğrencisinin bulunduğu aracı kullanan 22 yaşındaki Erkan Çetiner\'e, \'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma\' suçundan 8 yıl hapis cezası verildi. Çetiner\'in ehliyetine de 1 yıl süre ile el konuldu.

Kaza, geçen 21 Temmuz\'da Kayseri Kuzey Çevreyolu\'nda meydana geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tesislerinde staj yapan Erciyes Üniversitesi ögrencisi Erkan Çetiner, iş çıkışı, aynı okuldan arkadaşları Sabri Ocak, Muhammed Tatlı, Ömer Faruk Beyaz, Ahmet Aslımtürk ve Cenk Yoldaş\'ı 38 ZU 010 plakalı otomobiline alarak yola çıktı. Bir süre sonra direksiyon kontrolünü yitiren Çetiner\'in aracı, Azeri sürücü Rahim Bedelov yönetimindeki 90 JO 998 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, öğrenciler Sabri Ocak, Ömer Faruk Beyaz, Ahmet Aslımtürk ve Cenk Yoldaş yaşamını yitirirken, sürücü Çetiner ve Muhammed Tatlı çeşitli yerlerinden yaralandı. Erkan Çetiner, tedavisinin ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\' suçundan yargılanan tutuklu sanık Erkan Çetiner, kaza anını anlattı. Çetiner, \"Yaklaşık 110 kilometre hızla gidiyorduk. Otomobilde 6 kişi vardı. Önümde seyreden otomobile yol vermesi için selektör yaptım. Bana yol vermedi. Birkaç dakika sonra önümdeki otomobil yalpalamaya başladı. Frene basarak öne doğru direksiyona sola çevirdim. Orada bariyer olduğun fark edince direksiyonu bu kez sağa çevirdim. Sonrasında sağ şeritte bekleyen TIR\'ın altına girdik. Ölenlerin hepsi benim arkadaşımdı. Psikolojim bozuldu. Tahliyemi istiyorum\" dedi.

Kazada ölen öğrencilerin aileleri, sanıktan şikayetçi olurken, yaralı kurtulan mağdur Muhammed Tatlı ise şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, sanık Erkan Çetiner\'e \'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma\' suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Sürücünün ehliyetine de 1 yıl süre ile el konulmasını kararlaştırıldı.



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