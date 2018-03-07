Üniversitelilere uyuşturucu satanlara operasyon: 12 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin 40 ecstasy hap ile 120 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak\'ta belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığı belirtilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 bin 40 ecstasy hap ile 120 gram sentetik uyuşturucu skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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