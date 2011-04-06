-ÜNİVERSİTELİLERDEN ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU KOCAELİ (A.A) - 06.04.2011 - Kocaeli'de toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto etmek için yolu trafiğe kapatmak isteyen üniversite öğrencilerine polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisleri önünde toplanan bir grup üniversite öğrencisi, toplu taşıma ücretlerine yapılan zamları protesto etti. Öğrenciler, slogan atarak Gazanfer Bilge Caddesi Atatürk Bulvarı'na kadar yürüdü. Bu sırada çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatan üniversite öğrencilerinden dağılmalarını istedi. Ancak yoldan ayrılmayan grubu, çevik kuvvet ekipleri çembere alarak yolun dışına çıkartmaya çalıştı. Bu sırada çemberin dışına çıkan bazı öğrenciler, polise taş ve sopa attı. Bunun üzerine biber gazıyla müdahale edilen grup, dağıtılarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Olaylarda 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada, sıkılan biber gazından bazı polisler, gazeteciler ve yoldan geçen vatandaşlar da etkilendi.