T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversitelilerden 'çamura son' kampanyası

Samsun'da bir grup üniversite öğrencisi "çamura son" adlı sosyal sorumluluk projesinde vatandaşların çamurlu yollarını temizleyip çakıl taşı döktü.

16 Ekim 2010 03:00

T24- Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören bir grup öğrenci, "Çamura Son" adı altında başlattıkları sosyal sorumluluk projesinde Roman vatandaşların evlerinin bulunduğu mahalleyi temizleyip, çamurun önlenmesi için mahalleye çakıl taşı döktü.


Bölgede daha önce anket çalışması yapan ve tamamen öğrencilerin katılımıyla başlattıkları 'Çamurla Mücadele' etkinliğinde çamurlu caddelere çakıl döken öğrenciler, vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı.


Üniversite öğrencileri olarak grup adına açıklama yapan Ertuğrul Çelik, üç ay önce anket çalışması yaparak yolları sorunlu mahalleleri belirlediklerini, ardından da öğrenciler olarak mahalle halkıyla birlikte yolların onarımını yapmaya çalıştıklarını söyledi.


Yoksul mahallelerin insanlarına ve yollarına yardım etme amacında olduklarını belirten Çelik, 'Bugün canik ilçesindeki 264 Evler'in yollarında çalışmak istedik. Yaklaşık 30 arkadaşımızla birlikte önce çevre temizliği yaptık. Ardından da çevreden sağladığımız çakıllarla çamur olan, su birikintisi olan yolları onarmaya çalıştık. Amacımız insanlarımıza yardımcı olmak, onlara katkı sağlamak' dedi.


Mahalle halkı ise, üniversite ve lise öğrencilerinin mahallelerini temizlemesinden ve yollarını onarmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24