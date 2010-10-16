Üniversitelilerden 'çamura son' kampanyası

T24- Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) öğrenim gören bir grup öğrenci, "Çamura Son" adı altında başlattıkları sosyal sorumluluk projesinde Roman vatandaşların evlerinin bulunduğu mahalleyi temizleyip, çamurun önlenmesi için mahalleye çakıl taşı döktü.



Bölgede daha önce anket çalışması yapan ve tamamen öğrencilerin katılımıyla başlattıkları 'Çamurla Mücadele' etkinliğinde çamurlu caddelere çakıl döken öğrenciler, vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı.



Üniversite öğrencileri olarak grup adına açıklama yapan Ertuğrul Çelik, üç ay önce anket çalışması yaparak yolları sorunlu mahalleleri belirlediklerini, ardından da öğrenciler olarak mahalle halkıyla birlikte yolların onarımını yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Yoksul mahallelerin insanlarına ve yollarına yardım etme amacında olduklarını belirten Çelik, 'Bugün canik ilçesindeki 264 Evler'in yollarında çalışmak istedik. Yaklaşık 30 arkadaşımızla birlikte önce çevre temizliği yaptık. Ardından da çevreden sağladığımız çakıllarla çamur olan, su birikintisi olan yolları onarmaya çalıştık. Amacımız insanlarımıza yardımcı olmak, onlara katkı sağlamak' dedi.



Mahalle halkı ise, üniversite ve lise öğrencilerinin mahallelerini temizlemesinden ve yollarını onarmasından mutluluk duyduklarını belirtti.



