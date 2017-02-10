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Üniversiteliler, Kadıköy'de buluştu: Hayır susturulamaz, üniversite teslim olmaz

“Kuvvetler ayrılır Kaboğlu asla”

10 Şubat 2017 22:24

İstanbul’daki üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri anayasa değişikliği için yürütülen “Hayır” çalışmalarına yönelik saldırılara ve akademisyen ihraçlarına karşı Kadıköy’de bir araya geldi.

Gazete Yolculuk’ta yer alan habere göre, İstanbul’daki üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri AKP ve MHP tarafından uzlaşılan anayasa değişikliği için yürütülen “Hayır” çalışmalarına yönelik saldırılara ve akademisyen ihraçlarına karşı Kadıköy’de toplandı.

“Hayır susturulamaz, üniversite teslim olmaz” yazılı bir pankart açan üniversiteliler, “Hocama dokunma” yazılı dövizler de taşıdı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ndeki polis saldırılarına dikkat çekilen eylemde “Diren Ankara, İstanbul seninle”, “Hocama dokunma”, “AKP elini üniversiteden çek” sloganları atıldı.

Eylemde KHK ile ihraç edilen Prof. İbrahim Kaboğlu için açılan “Kuvvetler ayrılır Kaboğlu asla” pankartı dikkat çekti.

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