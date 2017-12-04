Üniversiteliler görme engellilerle 'goalball' oynadı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ile görme engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında goalball maçı yaptı.

CÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Salonu\'nda düzenlenen turnuvaya yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Gözlerini özel bantla kapatan üniversiteli öğrenciler kendi aralarında goalball maçı yaptı. Turnuvada kızlarda Spor Yöneticiliği 1\'inci sınıf takımı şampiyon olurken, erkeklerde ise Spor Yöneticiliği 2\'nci sınıf takımı finale kaldı. Finalde, Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü takımı, BESYO Spor Yöneticiliği takımını 7-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuvanın koordinatörlüğünü yapan CÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Karakollukçu, her yıl geleneksel olarak bu turnuvayı düzenlediklerini söyledi. Karakullukçu, \"Geleneksel olarak her yıl yaptığımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve mayıs ayındaki Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla görenler goalball turnuvası düzenliyoruz. Görme engelli sporcuların ne kadar zorluk çektiklerini anlamaları açısından beden eğitimi spor öğrencilerine bunu kendi aralarında oynatıyoruz ve finalistleriyle de Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü\'nü karşılaştırıyoruz. Bugün çok güzel bir müsabaka yaptık. Yaklaşık 150 kişi katıldı. Finalistlerimiz, Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştılar. Görme engelli sporcular, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerimizi mağlup ettiler. Öğrencilerimizi, katkı sağlayan spor kulüplerimizin tamamını kutluyorum\" dedi.



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