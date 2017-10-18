Üniversiteli Rabia'nın ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Karaca\'nın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Serkan Çalışkan, \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çalışkan, \"Çok üzgünüm ve pişmanım\" dedi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Rabia Karaca, 18 Ekim günü Trakya Üniversitesi’nde okuyan arkadaşlarını ziyaret etmek için Edirne\'ye geldi. Kentte akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan Karaca\'ya Şükrüpaşa Mahallesi\'nde kaldırımda yürürken, Serkan Çalışkan’ın kullandığı 34 PK 3198 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kızın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki 13 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Karaca, hastanede yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçtığı belirtilen Çalışkan ise ertesi gün Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne giderek, teslim oldu. Çalışkan, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne \'taksirle ölüme neden olmak\' suçundan dava açılan tutuksuz sanık Çalışkan, karar duruşmasına çıktı. Mahkemede son savunmasına yapan Çalışkan, aileye taziyede bulunduğunu ve çok üzgün olduğunu dile getirerek, \"Pişman olduğumu tekrar tekrar söylüyorum. Ben kazayı isteyerek, bilerek yapmış değilim. Çok üzgünüm\" dedi. Sanık avukatı da rapora göre, iki tarafın da eşit kusurlu olduğunun göz önüne alınarak, alt sınırdan ceza verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Serkan Çalışkan\'a, üniversite öğrencisi Rabia Karaca\'ya otomobiliyle çarparak, Karaca\'nın ölümüne neden olmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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