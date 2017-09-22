Üniversiteli kızın cep telefonunu gasp etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, cami tuvaletinde üniversite öğrencisi 26 yaşındaki K.Ö. adlı kıza bıçak çekip cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 17 yaşındaki Onur G. gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, üniversite öğrencilerilerinin yoğun yaşadığı 100\'üncü Yıl Mahallesi\'nde bulunan caminin tuvaletinde meydana geldi. Üniversiteli K.Ö., tuvalet ihtiyacı için caminin tuvaletine girdi. Kızı takip eden Onur G. de peşinden tuvalete girdi. Onur G., yanındaki bıçağı çıkarıp kızın cep telefonunu gasp ederek kaçtı. K.Ö.\'nün şikayette bulunması üzerine polis, güvenlik kamera görüntülerinden eşkal ve kimliğini belirlediği şüpheliyi evinde yakaladı. Kızın cep telefonunu gasp ettikten sonra otobüs terminalinde de cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen Onur G., gözaltına alındı. Emniyette hakkında 20\'nin üzerinde suç kaydı bulunan Onur G., sevk edildği nöbetçi mahkemece \'gasp\' ve \'hırsızlık\' suçlarında tutuklanarak cezaevine konuldu.



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