Üniversiteli kıza köprü altında tecavüz

T24 - İzmir'in Bornova İlçesi'nde 2 şehir magandası, gidecekleri yöne götürme bahanesiyle kamyonetlerine aldıkları 2 gençten erkeği yolda döverek kamyonetten attıktan sonra üniversite öğrencisi 23 yaşındaki kıza köprü altında döverek tecavüz etti.



Olayı polise anlatmaması için tehdit edilip metro istasyonuna bırakılan E.E., vatandaşlarca perişan halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.E.'nin kamyonetin plakasını vermesi sonucu, tecavüz şüphelileri 31 yaşındaki Ali Yavaş ile 24 yaşındaki Gökhan Muşmula yakalandı.



Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nun Bornova bölümündeki köprünün altında meydana geldi. Okul masraflarını karşılamak için Alsancak semtinde bir barda çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi E.E., Hocazade Cami karşısıdaki otobüs duraklarında, zaman zaman burada karşılaştığı İ.O.D. ile otobüs beklemeye başladı. Bu sırada çift kabinli kamyonetle yanlarında duran 2 kişi, Bornova yönüne gittiklerini söyleyerek kendilerini de götürebilecekleri teklifinde bulundu.



Zaman kaybetmek istemeyen E.E. ile yanındaki arkadaşı teklifi kabul edip kamyonete bindi. Yola çıktıktan kısa süre sonra İ.O.D., şüphelilerce tartaklandıktan sonra araçtan atıldı. İki saldırgan inmeye çalışan E.E.'ye ise izin vermeyip, köprü ayaklarının yanına götürüp dövdü ve tecavüz etti. Tecavüzün ardından saldırganlar, kendilerini polise şikayet etmemesi için bir kez daha tehdit ederek dövdükleri E.E.'yi, metro istasyonu yakınlarına bıraktı.





PLAKADAN YAKALANDILAR



Vatandaşlarca perişan halde bulunan E.E.'nin, kendilerini kaçıran kişilerin kullandığı kamyonetin plakasını vermesiyle operasyona başlayan polis, Ali Yavaş ile dolmuş şoförü olduğu belirlenen Gökhan Muşmula'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü. Sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükleri sırada rahat tavırlarıyla dikkat çeken iki şüpheli ilk ifadelerinde, genç kızla para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını ileri sürdü.





PSİKOLOJİK TEDAVİYE ALINDI



Olayın ardından yüzünde morluklar oluşan ve yaşadığı şokla ağlama krizine giren E.E. hastanede tedavi altına alındı. E.E.'nin psikolojik tedavi de göreceği bildirildi. Şüphelilerin zorla araçtan indirdikleri İ.O.D.'nin ise, olayın ardından Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Akçay Beldesi'ne gittiği anlaşıldı. İ.O.D.'nin de orada ifadesinin alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





