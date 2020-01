Üniversiteli gençlerden ABD'ye 4 dilde Kudüs tepkisi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN\'in Artuklu Üniversitesi\'nde öğrenciler, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını düzenlekleri yürüyüş sonrası dört dilde yaptıkları açıklama ile protesto etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerindeki afiş ve dövizlerle İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, ABD\'nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla kampus içerisinde Kudüs yürüyüşü yaptı. Öğrenciler, yürürüyüş boyunca İsrail ve Amerika aleyhinde slogan atarak, İsrail bayrakları yaktı. Yürüyüşün ardından kalabalık, Edebiyat Fakültesi\'nin önünde basın açıklaması yaptı.

İlk olarak Artuklu Üniversitesi akademisyen olan Filistin asıllı Prof. Dr. İhsan El Atiye konuşma yaptı. Arapça yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Atiye, Kudüs ve Filistin hakkında bilgiler vererek, Kudüs\'ün bütün İslam ümmetinin ortak mirası olduğunu söyledi.

Daha sonra Kürtçe bir konuşma yapan Doç. Dr. Mehmet Akbaş da, alınan bu kararın Müslümanları, İslam ümmetini birleştirmeye vesile olacağını savunarak, İsrail’in Müslümanlar\'ın sessizliğine güvenerek bu kadar cesur davrandığını kaydetti. Müslümanlara da seslenerek Kudüs davasında birlik olmaya çağıran Doç. Dr. Akbaş, gençlerden de Kudüs için her hafta ve her ay düzenli olarak bir bilinç oluşturulması çağrısı yaptı.

Öğrenciler adına konuşan brahim Halil Yetim ise, \"Kudüs; İstanbul’un, Kahire’nin, Şam’ın, Bağdat’ın, Saraybosna’nın, Mardin’in ve diğer tüm şehirlerin gönül kardeşidir. Kudüs direnişin başkentidir. Kudüs insanlığın vicdanıdır. Kudüs varlığı ile ümmetin gözbebeğidir. Dolayısıyla Kudüs hiçbir şekilde pazarlık konusu edilemez ve asla terörist İsrail’in başkenti olarak tanınanamaz. Tüm dünya bilsin ki, her Müslüman genç, yeni bir Selahaddin’i Eyyubi olmaya adaydır. Tüm emperyalistler duysun ki; her girişiminiz biz Müslüman gençler için yeni bir Selahaddin olma çağrısıdır. Ey Kudüs; ümmetin çocukları olarak sana söz veriyoruz; seninle özgürleşip, seninle dirilinceye kadar meydanlarda, senin soluğun ve senin haykırışın olacağız. Bunlar hamaset değildir. Biz Allah’a ve ahiret gününe inanıyoruz. Haçlıların akıbeti ne olduysa Amerika, İsrail ve tüm emperyalistlerin akıbeti de o olacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır\" dedi.

Mardin İHH Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammed Şahin Doğu ise ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından, alınan kararı protesto etmek için biraraya geldiklerini belirterek, \"Biz, o kararı tanımıyoruz. Kudüs, hiç bir zaman siyonistlerin değildir. Kudüs, Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs Müslümanlarındır ve kimseye peşkeş çekilemez\" diye konuştu.

