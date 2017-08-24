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Üniversiteli genç, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi M

24 Ağustos 2017 19:14

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla M.S.Y.\'yi Büyük Cami Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen M.S.Y. çıkarıldığı mahkemece \'Cumhurbaşkanı\'na hakareti\' suçundan tutuklandı.

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