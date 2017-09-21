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Üniversiteli Feray'ın öldüğü olayda polis memuru tutuklandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin'in tabancayla vurularak ölümüyle ilgili arkadaşı polis memuru Burak A

21 Eylül 2017 19:33

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin\'in tabancayla vurularak ölümüyle ilgili arkadaşı polis memuru Burak A. tutuklandı.
Olay, merkez Mezitli İlçesi\'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve tatil için Mersin\'e gelen polis memuru Burak A., Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin ile buluştu. İkilinin bulunduğu evden bir süre sonra silah sesi geldi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsünden vurulan genç kızın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca götürüldüğü memleketi Gaziantep\'e toprağa verildi.
Gözaltına alınan polis memuru Burak A. ifadesinde, kız arkadaşı Feray Şahin\'in tabancasıyla oynadığını, kendisinin de \"Dur yapma\" dediği sırada ateş aldığını ileri sürdü. Polis memuru Burak A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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