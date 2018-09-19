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Üniversiteli Barış, Galatasaray maçını izledikten sonra geçirdiği kazada öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da motosikletiyle kaldırımdaki direğe çarpan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2'nci sınıf öğrencisi Barış Şimşek (22), yaşamını yitirdi

19 Eylül 2018 15:12

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da motosikletiyle kaldırımdaki direğe çarpan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2\'nci sınıf öğrencisi Barış Şimşek (22), yaşamını yitirdi.  
Kaza, dün gece Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray\'ın Rusya\'nın Lokomotif Moskova takımıyla oynadığı maçı izledikten sonra 07 FHN 24 plakalı motosikletle yola çıkan Barış Şimşek, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin yol kenarındaki direğe çarpmasıyla savrulan Şimşek, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SDÜ Pazarlama Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Barış Şimşek\'in cenazesi, otopsinin ardından Antalya\'da toprağa verilecek. 

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