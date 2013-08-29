Üniversitelere 'Gezi' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, sonbahar aylarında 'Gezi' eylemlerinin üniversitelerde tekrarlanacağı" istihbaratı üzerine 81 il valiliğine ve üniversitelere önlem alınması için genelge gönderdi.



İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği ve üniversitelere gönderdiği genelgede, üniversitelerde yeni dönem başlamadan önce valilerin başkanlığında, rektörlük ve emniyet yetkililerinin de katılacağı güvenlik toplantıları yapılması istendi.

Yasal olmayan hiçbir eyleme kampuslerde izin verilmemesi gerektiği belirtilen genelgede, kampus ziyaretine gelen bakanlara özel önlemler alınması da istendi.

Bakanlık genelgesinde yurtlara kamera sistemlerinin kurulması, eylem halinde yeterli güç bulundurulması ve kampus çevresinde 24 saat kolluk görevlileri olması gerektiği vurgulandı.