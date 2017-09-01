Üniversitelere de Kuran kursu geliyor

Diyanet İşleri Başkanlığının Kuran kursları yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle orta ve yüksek öğretim kurumlarında Kuran kursları açılmasının önü açıldı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, "En çok önem verdiğim konu" dediği yaz Kuran kurslarına aralarında 4-6 yaş grubunun da bulunduğu on binlerce kız ve erkek öğrenci katıldı.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt genelinde sayıları on binleri bulan Kuran kurslarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, Doğu ve Güneydoğu illerini kastederek yaptığı "Ciddi eksiklikler var" eleştirisi ardından bölgede binlerce yeni Kuran kursu açıldı.

Sekiz ayda 20 bine yakın kuran kursu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Türkiye'de 2016 sonunda toplam 15 bin 742 Kuran kursu aktif biçimde eğitim verirken bu sayı 2017'nin sekiz ayı geride bırakılırken iki katından fazla artış gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kuran kursları yönetmeliğinin "İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları" bölümünün 3'üncü maddesinde yaptığı değişiklikte, "Orta ve yüksek öğretim kurulularında ihtiyaç duyulması halinde öğrencilerin Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler kapsamında taleplerini karşılamak için D grubu kurslar açılabilecektir" ifadeleri yer aldı. Böylelikle, eski yönetmelikle Diyanet Vakfı yurtlarında, huzur evlerinde, gençlik merkezlerinde, cezaevlerinde, hastanelerde, Yurt-Kur'a bağlı öğrenci yurtları ve müftülüklerce "uygun" görülen kamuya açık alanlarda Kuran kursları açılmasına olanak sağlayan Diyanet işleri Başkanlığı, düzenlenen yeni yönetmelikle ortaokul lise ve üniversitelerde de Kuran kursları açılmasının önünü açtı.

Kuran kursları yönetmeliğinde yapılan değişikliğin bütünlüklü bir yönelimin parçası olduğunu belirten Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, Diyanet'in yönetmelik değişikliğini değerlendirdi.

“Bütün bunları bir 'paket olarak düşünmeli”

Kuran kurslarının önceden sadece okul ve kamu kurumlarının dışında açılabildiğini kaydeden Bozdoğan, "Yönetmeliğin yeni hali, kamu okulları ve kamu binalarında da Kuran kursu açılmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı. Yönetmelik değişikliğinin, yurt genelinde sayıları her geçen gün artan imam Hatip liseleriyle ve dini eğitimin okullara taşınmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bozdoğan, "Bütün bunların hepsini bir paket olarak düşünmek gerekiyor. Okulların imam hatibe dönüştürülmesinden, dini vakıf ,ye kuruluşların okullara, 'kurs açma' gerekçesiyle taşınmasına kadar..." diye konuştu.

“Bilimsel eğitimi okullardan çıkartmak istiyorlar”

Bozdoğan, yönetmelikte yapılan değişikliği detaylı değerlendirdikten sonra yasal başvuru yoluna gideceklerini belirterek, "Bütünlüklü bir yönelimin parçası olarak gördüğümüz bu değişiklikle ilgili değerlendirmemizi yapıp hukuki başvuru yoluna gideceğiz" dedi. Nüfusu 10 binin altında olan bütün yerleşim yerlerinde sadece imam hatip lisesi açılabildiğini, eğitim-öğretim müfredatında yapılan değişiklikle eğitimin dinselleştirildiği hatırlatan Bozdoğan, "Bilimsel akademik eğitim veren kurumları özelliğinden çıkarmak istiyorlar. Bu değişiklik de bunun bir parçası diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.