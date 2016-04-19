Üniversitelerde sigara satışı yasaklanıyor, 'siyah paket' uygulaması rafa kalktı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, üniversite kampüslerinde sigara satışını kaldıracaklarını, kampüste sigara satışı yapılamayacağını bildirdi. Müezzinoğlu, sigara paketlerinin üstünün siyah bantla kaplanmasını öngören öneriyi de rafa kaldırdıklarını açıkladı. Müezzinoğlu, “Markayı yok hükmüne taşıyorsunuz. O nedenle, Bakanlar Kurulundaki değerlendirmemizle, dünyada Avustralya'dan başka uygulayan ülke olmadığı için de gündemimizden çıkarttık” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Müezzinoğlu, dünyada ilk kez Avusturalya'da başlatılan sigarada kara paket uygulamasının, Türkiye'de hayata geçirilmesi konusuna ve açık alanlarda sigara içilmesine karşı alınan önlemlere ilişkin soruları da yanıtladı.

Bu konudaki düzenlemeleri koruyucu sağlık hizmeti anlamında yaptıklarını belirten Müezzinoğlu, "Sigara, içmeyeni de pasif içici yapıyor. Önümüzdeki dönemde parklarda, özellikle çocuk parklarında tamamen yasaklıyoruz. Normal parklarda parkın dörtte birlik alanını belediyeler belirleyecek, oralarda sigara içilebilecek. Açık alanlarda yüzde 25 ila 50 arasındaki bir alanı sigara içilebilen bir alan olarak ayıracağız." diye konuştu.

Açık alanda bir restoranda sigara içmeyenlerin de pasif içici durumuna düştüğünü, sigara içmeyen vatandaşların açık alandan tam olarak faydalanamadığını dile getiren Bakan Müezzinoğlu, açık alanların yalnızca yüzde 25 ila 50 arasında olan kısımda sigara içilebileceğini, en az yüzde 50'lik alanda içilmeyeceğini, bunun yüzde 75'e çıkarılabileceğini aktardı.

Alışveriş merkezleri ve hastanelerin giriş kapılarının önünden belli bir mesafe sonrasında sigara içilebileceğini vurgulayan Müezzinoğlu, cami avluları gibi ortak alanlarda da benzer uygulamaların yapılacağını söyledi.

Bakan Müezzinoğlu, "Üniversite kampüslerinde sigara satışını kaldırıyoruz. Kampüste sigara satışı olmayacak." dedi. Sigara paketlerinde kara paket uygulamasına ilişkin de Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Avustralya'da olan uygulamayı, Dünya Sağlık Örgütü tavsiye ediyor ama istatistiksel verilere göre, bu anlamda henüz daha faydasını sahiplenecek bir veri elimizde yok. Bir de uluslararası ticaret hukukunda davalık olunuyor. Çünkü, markayı yok hükmüne taşıyorsunuz. O nedenle, Bakanlar Kurulundaki değerlendirmemizle, dünyada Avustralya'dan başka uygulayan ülke olmadığı için de gündemimizden çıkarttık."

Sigara ile bu anlamda mücadelenin 7-8 yıl önce başladığını, son 5 yıllık verilerin önemli sonuçlar içerdiğini anlatan Müezzinoğlu, "Rakamlara bakıldığında tütün etkenli kanser teşhisi 2014'te 33 binden 30 bine inmiş, akciğer kanserlerindeki rakam 22 binden 19 bine inmiş." şeklinde konuştu.