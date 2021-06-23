Üniversitelerde kontenjanlar boş kalıyor; 20 bölüm hiç tercih edilmedi

Hafta sonu gerçekleşecek YKS öncesi YÖK'ün üniversite kontenjanları eleştiriliyor. Geçen yılki YKS sonucunda kamu üniversitelerinde 140’ı aşkın bölüm boş kalırken 20 bölüm ise hiç tercih edilmedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu sene 2 milyon 600 bini aşkın üniversiteli adayı girecek. Geçen yılki YKS sonucunda kamu üniversitelerinde 140’ı aşkın bölüm boş kalırken 20 bölüm ise hiç tercih edilmedi. Öte yandan kontenjanları dolmayan bölümler arasında hukuk ve diş hekimliği gibi bölümler de bulunuyor. Hiç tercih edilmeyen 20 bölümden 3 tanesi inşaat mühendisliği.

Kontenjanlar dolmuyor

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bölümlerden hukuk ve diş hekimliği gibi bölümler de dolmuyor. Örneğin 136 kontenjanı olan Antalya Bilim Üniversitesi’nin yüzde 25 indirimli hukuk programına yalnızca 85, 81 kontenjanı olan Atılım Üniversitesi’nin ücretli hukuk programına 69 kişi yerleşti. Benzer şekilde Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 106 kişilik ücretli kontenjanı 52 kişi, 64 kişilik yüzde 25 indirimli kontenjanı 58 kişi tarafından tercih edildi.

Benzer şekilde diş hekimliği tercihlerinde de aynı sonuçlar ortaya çıktı. 61 kontenjanı olan Altınbaş Üniversitesi’nin ücretli programına 21, 68 kontenjanı olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin ücretli programına ise 60 kişi yerleşti.

Yalnızca 2 kişi tercih etti

Yine en çok tercih edilen bölümlerde mimarlıkta ilginç veriler ortaya çıktı. Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesi ile Siirt Üniversitesi’nin mimarlık bölümleri yalnızca iki kişi tarafından tercih edildi.

İnşaat mühendisliği ise tam 27 üniversitede en az tercih edilen bölümlerden oldu. Kastamonu Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümler 5 veya daha altında kişi tarafından tercih edildi.

Avrasya Üniversitesi boş kaldı

Avrasya Üniversitesi neredeyse hiçbir kontenjan dolmadı. Üniversitede bölümlerin çoğu boş kaldı. 24 bölümün yalnızca 5’i yeterli sayıda tercih edilirken 4 bölüm ise hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmedi. Gıda mühendisliği, harita mühendisliği, makine mühendisliği, sağlık yönetimi kimse tarafından tercih edilmezken Türk dili ve edebiyatı, elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerine sadece 1 kişi yerleşti.

20 bölüm tercih edilmedi

Öte yandan kamu üniversitelerinde 20 bölüm ise hiç kimse tarafından tercih edilmedi.

O bölümler şöyle:

• Kocatepe Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

• Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği

• Ankara Üniversitesi Çevre Mühendisliği

• Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

• Çankırı Üniversitesi Kimya Mühendisliği

• Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği

• Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği

• Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)

• Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği

• Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği

• Kafkas Üniversitesi Gıda Mühendisliği

• Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği

• Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)

• 7 Aralık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

• Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği

• Munzur Üniversitesi Makine Mühendisliği

• Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Gıda Mühendisliği

• Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği

• Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği

• Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği