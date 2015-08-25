Üniversitelerde katkı paylarına zam yok

Üniversite öğrencilerin ilgilendiren birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı tutarları ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücretleri Bakanlar Kurulu kararıyla zamsız olacağı açıklandı.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı tutarları ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerine bu yıl da zam yapılmayacak. Öğrencilerin katkı payı miktarları en son 2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmişti.



2012-2013 eğitim döneminden itibaren, üniversiteyi süresi içinde tamamlayan öğrencilerden alınan harçlar kaldırılmıştı. Üniversite öğrenimini, süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerden öngörülen katkı payının yanı sıra, artırımlı katkı payı alınması düzenlemesi ise bu yılın haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıştı.

