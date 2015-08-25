T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversitelerde katkı paylarına zam yok

Öğrencilerin katkı patı miktarları 2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmişti

25 Ağustos 2015 18:58

Üniversite öğrencilerin ilgilendiren birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı tutarları ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücretleri Bakanlar Kurulu kararıyla zamsız olacağı açıklandı.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yeni eğitim öğretim yılında üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı tutarları ile ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerine bu yıl da zam yapılmayacak. Öğrencilerin katkı payı miktarları en son 2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmişti.


2012-2013 eğitim döneminden itibaren, üniversiteyi süresi içinde tamamlayan öğrencilerden alınan harçlar kaldırılmıştı. Üniversite öğrenimini, süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerden öngörülen katkı payının yanı sıra, artırımlı katkı payı alınması düzenlemesi ise bu yılın haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıştı.
 

ETİKETLER

bakanlar kuruluhaberharçzamankatkı payı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24