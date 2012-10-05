Üniversitelerde 90 bin kontenjan boş kaldı

ÖSYM ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirdi. Sonuçlara göre örgün yükseköğretim programlarında 89 bin 397 kontenjan boş kaldı.

ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2012-ÖSYS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirilerek, adayların ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin ''https://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecekleri duyuruldu.

Açıklamaya göre, adaylar, sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Ek yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 8-9-10 Ekim 2012 tarihlerinde yapılacak.

Adayların, kayıt olmak için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen tarihler arasında, kayıt için gerekli belgelerle başvurmaları gerekiyor.

2012-ÖSYS ek yerleştirme sonuçlarına göre, örgün yükseköğretim programlarının 171 bin 165 kontenjanına 81 bin 768 aday yerleşirken, 89 bin 397 kontenjan ise boş kaldı.

Lisans programına göre 76 bin 313 kontenjanın 53 bin 247'si, önlisans programlarının 94 bin 852 kontenjanının ise 36 bin 150'si boş kaldı.

Açıköğretim programlarına yerleşen aday sayıları ise lisans programlarında 12 bin 37, önlisans programlarında da 41 bin 915 olmak üzere toplam 53 bin 952 olarak belirlendi.