Üniversitelerde 39 bin kontenjan boş kaldı

Bu sene üniversite sınavlarına 2 milyonu aşkın aday girdi. Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre yaklaşık 800 bin aday yerleşti. Üniversitelerde 39 bin boş kontenjan kaldı. Kayıtların ardından bu sayının 100 bine ulaşması bekleniyor.

En az kontenjan boşluğu tıp ve hukukta



Devlet üniversitelerindeki tıp ve hukuk bölümleri tamamen doldu. Hukukta vakıf üniversitelerinde 122, tıpta da 17 boş kontenjan kaldı. Puanlar bu sene biraz yükseldi.



Fen ve anadolu liselerindeki yerleştirme oranları ise şaşırttı. Yüksek başarı ortalamasıyla kayıt alan fen ve anadolu liselerinden mezun olanların yarısından biraz fazlası üniversiteye yerleşebildi.



Üniversite kayıtları 3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.