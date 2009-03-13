Üniversitelerarası Kurul'dan TÜBİTAK'a eleştiri

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısına katılan bazı rektörler, TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinin kapağındaki değişikliği eleştirdi.



ÜAK toplantısına verilen arada, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Kılıç, TÜBİTAK'ın konuya ilişkin gereken açıklamayı yaptığını belirterek, yanlışın bir şekilde telafi edileceğini düşündüğünü söyledi.



Bir gazetecinin, "Bilimin siyasallaştırılması yönünde eleştireler var" sözleri üzerine Kılıç, "Karıştırmamak lazım. Bilim, siyaseti kabul etmez kesinlikle. Bu konuda açık ve net olmak lazım. TÜBİTAK da bir yanlıştan dönmüştür. Bilim ve siyaset bir araya gelmez" dedi.



Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal da soruya "Atatürk ne dedi? (Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir) yanıtını verdi.



Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin, konuyla ilgili açıklamaların resmi yetkililer tarafından yapıldığını belirterek, yorum yapmanın anlamsız olacağını düşündüğünü söyledi. Tekin, "Yetkililer bunun yanlışlığına herhalde değindiler. Gerekli önlemleri kendi yönlerinden alıyorlar diye düşünüyorum. O konuda kişisel bir görüşüm yok" dedi.



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, bu olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını belirterek, "Türkiye'de bilim ve teknoloji politikalarını belirleyen ve araştırıp bunu dağıtan bir kurumda Darwin ile ilgili bir haberin, bir sayının sansürlenmesi kabul edilemez" dedi. Acar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dergisinde 'Niye Darwin'den bahsedilmiyor?' diye bir tartışmanın gündeme gelemeyeceğini söyledi.



TÜBİTAK'ın açıklamasını okuduğunu belirten Acar, "Keşke bu açıklamayı birinci gün yapsalardı. Bu konuda akademik dünyadan tepkiler geldi. Bizim, TÜBİTAK'taki alınan kararların tamamen liyakat temelinde, bilimsel kıstaslarla alındığını bilmemiz çok önemli. Bu konudaki herhangi bir şüphe, TÜBİTAK'ın işini zorlaştırır" diye konuştu.



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener de TÜBİTAK'ın açıklamasını okuduğunu belirterek, konuya pozitif bilimin ışığında bakılması gerektiği üzerinde durdu. "Darwin'in teorisini bugün yeniden tartışmak durumunda olmamalıyız" diyen Erdener, TÜBİTAK'ın açıklamasına göre, Darwin için özel bir sayı çıkarılacağını söyledi.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ da TÜBİTAK'ın açıklama yapmasının iyi olduğunu belirtti. TÜBİTAK'ın, bütün dünyada yapıldığı gibi Darwin ile ilgili etkinlikler yapacağını düşündüğünü ifade eden Taluğ, "Bilim insanı olarak, bazı bilimcileri görmeme gibi durumumuz olamaz. Ben bilim camiasının bu anlamdaki duyarlılığını bir bilim insanı olarak çok büyük bir mutlulukla karşıladım" dedi.



Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan ise yurt dışından dün geldiğini belirterek, Bilim ve Teknik dergisi ile ilgili yazıyı görmediğini ve bu konuyla ilgili beyan veremeyeceğini söyledi.

