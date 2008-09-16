Üniversitelerarası Kurul toplanıyor

Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında gerçekleştirilecek toplantıda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ceylan, Kurul Başkanlığını Akdeniz ÜniversitesiRektörlüğünden devralacak ve bu görevi 1 yıl süreyle yürütecek.



Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, üniversitelerin kuruluş tarihi sırasına göre 1 yıl yapılıyor.

Üniversitelerarası Kurul'un Perşembe günkü toplantısı bir anlamda yeni rektörlerin tanışma toplantısı da olacak. Yeni kurulan üniversitelerle birlikte toplam 44 üniversiteye geçen ay ve bu ay yeni rektör atanmıştı. Devlet ve vakıf üniversiteleri Üniversitelerarası Kurul'da rektörleri ve

birer temsilcileriyle temsil ediliyor.

