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Yaşam

Üniversitelerarası Kurul toplanıyor

Üniversitelerarası Kurul 18 Eylül Perşembe günü toplanacak.

16 Eylül 2008 03:00

Ankara Üniversitesi Morfoloji binasında gerçekleştirilecek toplantıda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ceylan, Kurul Başkanlığını Akdeniz ÜniversitesiRektörlüğünden devralacak ve bu görevi 1 yıl süreyle yürütecek.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, üniversitelerin kuruluş tarihi sırasına göre 1 yıl yapılıyor.
Üniversitelerarası Kurul'un Perşembe günkü toplantısı bir anlamda yeni rektörlerin tanışma toplantısı da olacak. Yeni kurulan üniversitelerle birlikte toplam 44 üniversiteye geçen ay ve bu ay yeni rektör atanmıştı. Devlet ve vakıf üniversiteleri Üniversitelerarası Kurul'da rektörleri ve
birer temsilcileriyle temsil ediliyor.

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